Берлин наградил сбежавшую из Белоруссии писательницу орденом «За заслуги перед ФРГ»

Берлин, 15 июня. Cбежавшую из Республики Беларусь писательницу, лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексеевич наградили орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Торжественная церемония прошла в берлинском дворце Бельвю. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Алексиевич большой крест первой степени. Во время награждения писательница заявила, что «коммунизм еще не мертв и готов дать последний бой». Об этом сообщает издание EADaily. Также она назвала нынешнюю эпоху «безвременьем».

«Только в двадцатом году мы отряхнулись от этого сна», — заявила Алексиевич.

Ранее писательница встретилась с популярной голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Они обсудили ситуацию в Белоруссии и «давление» на детский хоспис в Гродно.