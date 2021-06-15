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Россиянам предложили туристический маршрут по «краю земли»

Общество
Россиянам предложили туристический маршрут по «краю земли»
pixabay.com

Екатеринбург, 15 июня. Туристам из России предложили прокатиться по длиннейшей узкоколейной дороге в РФ. Аналогичного маршрута по всей стране нигде нет.

Самая старая дорога такого типа проходит от Алапаевска до поселка Калач в Свердловской области, сообщил директор Алапаевской узкоколейной железной дороги Олег Булатов. Ее длина составляет 177 километров.

«По такой дороге можно проехать от Алапаевска до Калача (который называют «краем земли») за восемь часов», — говорится в статье «Российской газеты».

Аналогов такой узкоколейной дороги во всем мире не существует, заявил Булатов. Отмечается, что на этом железнодорожном участке действует скоростное ограничение до 30 километров в час. Стоимость поездки по ней начинается от 26 до 112 рублей в жестком вагоне и от 44 до 160 рублей в плацкарте.

Тур «По следам снежного барса» предоставит туристам возможность сфотографировать краснокнижного барса в дикой природе. Как сообщалось ранее, маршрут будет проходить в охраняемой зоне Саяно-Шушенского заповедника.

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свердловская область путешествия внутренний туризм
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