Турция собрала в водах Мраморного моря тысячи кубометров «морской слизи»

Анкара, 15 июня. В Турции в ходе работ по очистке прибрежных вод Мраморного моря за последние семь дней было извлечено около 2600 кубометров «морской слизи».

По словам министра окружающей среды и градостроительства Мурата Курума, мероприятия по очистке продолжаются, собранный планктон отправлен на утилизацию. Уже завершена очистка большей части прибрежных вод курортов Ялова, Балыкесир и берегов Стамбула.

Turkey collects thousands of cubic metres of ‘sea snot’ from the Sea of Marmara https://t.co/Kha6bXqtrx pic.twitter.com/KDgcfAIdtA — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 15, 2021

После проведенных инспекций на объектах промышленности ряд предприятий получили штрафы на общую сумму около 800 тыс. долларов за несоблюдение экологических ограничений.

«В ходе 1438 проверок, проведенных нами по состоянию на 14 июня, мы наложили административный штраф в размере 7,55 миллиона турецких лир ($881 239) на предприятия, которые не выполнили необходимые условия», — заявил Курум.

Напомним, что проблема загрязнения Мраморного моря слизью усугубилась в последние шесть месяцев. Загрязнение акватории сточными водами с высоким содержанием соединений азота и фосфора привело к обильному увеличению количества планктона, который из-за отсутствия течения скопился в прибрежных зонах — в основном в районе городов Гемзе и Муданья, в Гемликском заливе, у берегов Анатолийской стороны Стамбула. Впоследствии планктон был рассеян ветром и покрыл поверхность моря в прибрежных курортных районах.

От наплыва «морской слизи» Турция несет ощутимые потери в рыболовецкой и туристической отраслях.

Шестого июня правительство страны огласило план по очистке моря от слизи из 22 пунктов. На борьбу со скоплениями планктона было направлено более 40 судов.