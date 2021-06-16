В России могут снять «Криминальное чтиво — 2» про русскую мафию

Легендарный фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» 1994 года может получить неожиданное продолжение. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

По его словам, оскароносный режиссер в поисках вдохновения для новых кинематографических свершений изучал «бандитские традиции» России времен «лихих девяностых», когда пулю «можно было схлопотать буквально на каждом углу».

«Об этом нам рассказал агент Тарантино, с которым мы связались по поводу возможной реализации совместных проектов, — заявил Барецкий. — Поразительная удача! Мы буквально нашли друг друга. Было решено, что силами нашей киностудии «2020» будет снят фильм «Криминальное чтиво — 2: русские». Снимать будем, разумеется, в нашей стране. Сюжет посвящен русской мафии».

По словам шоумена, агент знаменитого голливудского режиссера заверил его в крайней заинтересованности Тарантино российской бандитской тематикой, имеющей «давние традиции».

«В США он все уже практически снял, — заметил собеседник ФАН. — Про один только Дикий Запад было два фильма! «Убить Билла» был пронизан японской культурой и боевыми искусствами. Представляю, каким крутым будет его фильм о России! Конечно же, без консультаций «на местах» ему не обойтись. Так что моя помощь ему определенно пригодится — я очень хорошо знаком со многими «действующими лицами» того лихого времени, которое так интересует Тарантино».

Барецкий напомнил, что и сам планировал снять фильм про 90-е, который назвал «Брат-3» — однако пандемия коронавируса нарушила его планы, и в итоге вместо «киношедевра» писателю пришлось выпустить «шедевр» литературный с аналогичным названием.

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«Если мы договоримся с Тарантино, я попрошу взять его на одну из ролей Ольгу Бузову, — добавил шоумен. — Будет новой Умой Турман! Бузова сейчас как раз будет сниматься в моем новом проекте «Карнавальная ночь — 2» в роли продавщицы секс-шопа, у которой роман с директором дома культуры — Никитой Джигурдой. Так что опыта она наберется!»

Собеседник ФАН также рассказал, что намерен возобновить попытки провести «марафон с гробами» в поддержку вакцинации от COVID-19, который ранее якобы был отменен по требованию властей.