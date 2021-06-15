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Россиянам объяснили, чем обернется прием алкоголя после вакцинации от COVID-19

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Общество
Россиянам объяснили, чем обернется прием алкоголя после вакцинации от COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 15 июня. Врачи не рекомендуют употреблять алкогольные напитки после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Алкоголь может снизить эффективность вводимого препарата. Об этом рассказал главный внештатный микробиолог Минздрава РФ, профессор Роман Козлов.

Тем не менее, в малых количествах алкоголь никак не отразится на свойствах прививки. По словам специалиста, пить спиртные напитки в больших количествах не рекомендуется, вне зависимости от того, проходит человек вакцинацию или нет, пишет газета «Взгляд».

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали россиянам, как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19. Лучше всего прививку поставить до начала осенне-зимнего сезона.

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алкоголь вакцинация коронавирус
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