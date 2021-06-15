Более 250 тысяч гектаров сои засеяно в Приморском крае

Владивосток, 15 июня. План по высадке сои в Приморье выполнен на 88%, засеяно уже свыше 250 тысяч гектаров культуры, что на 19 тысяч гектаров больше уровня прошлого года.

По данным минсельхоза региона, сроки посева немного сместились из-за выпавших осадков, однако для урожая это не несет серьезной угрозы. Сейчас сельскохозяйственной культурой засевают северные районы Приморского края. На данный момент аграрии высадили уже 253,4 тысячи гектаров сои, согласно плану осталось высадить еще 30 гектаров, сообщает ИА PrimaMedia.

В текущем году экспорт продукции агропромышленного комплекса должен составить 1,6 млрд долларов в рамках национального проекта. Планируется заготовка почти 500 тысяч тонн продукта для отправки в КНР, Японию и Южную Корею. В области реализуется государственная программа по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции в период 2020-2027 годы.

Для восстановления запасов водных ресурсов Минсельхоз РФ приостановил вылов в Приморье синего и камчатского краба. Запрет будет действовать до 31 декабря 2022 года.