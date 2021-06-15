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Главврач рязанской больницы задержана после смертельного пожара

Происшествия
Главврач рязанской больницы задержана после смертельного пожара
Федеральное агентство новостей

Рязань, 15 июня. Полиция задержала главврача Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко Людмилу Сорокину по делу о пожаре, из-за которого погибли четыре человека.

Сорокину допросили как подозреваемую. Позже ей предъявят обвинение, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Возгорание произошло в реанимационном зале больницы 9 июня. В палате находились пациенты, которые получили осложнения после заражения коронавирусом. Площадь возгорания составила 15 кв. м. По данным МЧС, в результате пожара погибли четыре человека. Женщина, получившая серьезные травмы, умерла в больнице. Восемь пострадавших госпитализированы, еще 35 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 были эвакуированы со второго этажа.

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задержание врач семашко
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