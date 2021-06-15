Главврач рязанской больницы задержана после смертельного пожара

Рязань, 15 июня. Полиция задержала главврача Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко Людмилу Сорокину по делу о пожаре, из-за которого погибли четыре человека.

Сорокину допросили как подозреваемую. Позже ей предъявят обвинение, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Возгорание произошло в реанимационном зале больницы 9 июня. В палате находились пациенты, которые получили осложнения после заражения коронавирусом. Площадь возгорания составила 15 кв. м. По данным МЧС, в результате пожара погибли четыре человека. Женщина, получившая серьезные травмы, умерла в больнице. Восемь пострадавших госпитализированы, еще 35 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 были эвакуированы со второго этажа.