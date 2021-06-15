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Subaru презентовала новый кроссовер Forester

Экономика
Subaru презентовала новый кроссовер Forester
Prt Scr youtube.com  /  АВТО ПЛЮС

Токио, 15 июня. Японская компания Subaru провела презентацию обновленной версии кроссовера Forester SK пятого поколения. Модификация пока что доступна только для внутреннего рынка.

Фронтальная часть Forester получила новое оформление. Решетка радиатора увеличилась, а конфигурация светодиодных фар выглядит теперь сложнее. Конструкторы также добавили выразительности фирменным колесным дискам.

Гамма двигателей в обновленном Forester не изменилась. Это 2,0-литровый бензиновый оппозитный мотор мощностью 145 лошадиных сил и крутящим моментом 188 Нм. Доступны будут и вариации: гибридная установка e-Boxer на 2,0 литра на бензине на 145 л. с. в сочетании с электродвигателем отдачей 16 л. с. и 1-8-литровый турбомотор на 177 л. с.

Российский авторынок тем временем готовится пополниться двумя новинками Subaru. Ожидается, что машины будут представлены в РФ до конца 2021 года.

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Все новости / Экономика / Subaru презентовала новый кроссовер Forester
автомобили subaru forester sk
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