Бузова не стала принимать извинения Губерниева после эфира «Матч ТВ»

Москва, 15 июня. Популярная певица Ольга Бузова не приняла извинения от своего обидчика спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Слова артистки передал ее представитель Антон Богословский.

Скандал между двумя звездами случился в эфире студии «Матч ТВ» во время телемоста, гости обсуждали результаты первых игр Евро-2020. Спортивный журналист в ироничной манере поинтересовался у звезды «Дома-2» употребляет ли она утром коньяк. Подобное высказывание крайне оскорбило певицу, которая не смогла сдержать слез.

На следующий день Дмитрий Губерниев принес извинения поющей ведущей в личном Telegram-канале. Комментатор признался, что не собирался оскорблять артистку.

«Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините», — написал журналист.

Представитель певицы искренне удивился, когда узнал о словах Губерниева. В интервью изданию iReactor он отметил, что приносить извинения лучше там же, где были произнесены обидные высказывания.

«Мы не видели никаких извинений. Он должен извиниться за все оскорбительные сообщения, посты и свои комментарии не только в соцсетях, но и своих комментаторских эфирах. Можно смело писать, что Бузова не приняла извинений Губерниева», — заявил Богословский.

Представитель Бузовой добавил, артистка пойдет на мировую, если Губерниев попросит прощения за все выпады в ее адрес. Во время перепалки в эфире спортивного телеканала, певица подчеркнула, что комментатор довольно часто на нее нападает.

Конфликт в студии «Матч ТВ» прокомментировал и известный петербургский актер и ярый болельщик Михаил Боярский. Он заявил, что не следит за творчеством Бузовой, а сам конфликт считает «странным».