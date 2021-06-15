Интервью Владимира Путина телеканалу NBC стало подготовкой к саммиту глав РФ и США

Впервые за три года президент России Владимир Путин дал интервью представителям американских СМИ. Разговор с журналистом NBC был опубликован 14 июня, фактически накануне встречи глав США и РФ, которая состоится 16 июня в Женеве. В ходе интервью американский журналист не мог удержаться от откровенно провокационных вопросов. Владимир Путин в свою очередь детально ответил на каждый из них. Подробности того, что сказал президент России американским СМИ, и самые значимые моменты обсудили политологи и депутаты в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Интервью Владимира Путина американскому телеканалу стало частью квалифицированной подготовки к саммиту, уверен зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин. Главная его цель — создание благоприятного фона перед встречей двух глав.

«Основная задача обеих сторон сейчас состоит в том, чтобы не создавать слишком большой атмосферы ожидания, но в то же время и не создавать ощущения безнадежности саммита. Это было достигнуто в интервью. Противоположная сторона действует таким же образом. Следует учитывать, что аудитория интервью огромна, и оно имеет оппонирующую сторону», — уверен Лукин.

Вопрос о несистемной оппозиции в России и иноагентах прозвучал в ходе интервью неспроста, уверен политик. Он выразил надежду, что в ходе саммита стороны проведут переговоры на эту тему и договорятся, что можно, а что недопустимо делать в отношении друг друга.

Федеральное агентство новостей /

Доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов также отметил, что в своем интервью президент России обозначил ключевые точки двухсторонних отношений, по которым необходимо наладить диалог.

«Президент выразил готовность обсудить все насущные вопросы. Путин отметил критичность отношений. Он говорит, что стороны, несмотря на трудности, должны искать точки договоренности по стратегическому взаимодействию сторон, борьбе с пандемией, присутствию в Арктике. Все остальные вопросы уходят на второй план», — считает Ниязов.

Ситуация, когда дипломатические отношения двух таких крупных держав, как Россия и США, фактически заморожены, не может длиться вечно, уверен Ниязов. Он напомнил, что даже в период холодной войны вопросы бизнеса, обучения и развития гуманитарных связей как-то решались. Поэтому выразил надежду на то, что дело сдвинется с мертвой точки. Этому даже не помешает заявление Джо Байдена, в котором он допустил вступление Украины в НАТО. По убеждению профессора, это лишь «риторика, чтобы дать надежду», и практических шагов за ней не стоит.

«Тут даже дело не в коррупции украинской власти и не в конфликтах. Вопрос — в том, как сделать Украину соответствующей стандартам НАТО. <…> Это напоминает обещание Турции взять ее в Евросоюз. Но, как мы видим, они уже лет 50 обещают», — заявил Ниязов.

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В ходе своего интервью Владимир Путин сказал, что Америка на протяжении последних лет приносит в жертву отношения с Россией ради внутриполитической борьбы. Высказывание президента поддержал и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, последние 15 лет русофобская тематика является одной из магистральных тем выборов в США. Американцев пугают и русскими спецслужбами, и русскими хакерами, и вмешательством в сами выборы.

«В американское сознание все это хорошо ложится. Это для нас — фарс, что хакеры пытались лишить американцев любимых говяжьих стейков, но не для них», — отметил он.

В целом, многих возмутило поведение американского журналиста во время интервью: он позволял себе перебивать собеседника, не дожидаясь ответа. По мнению Мартынова, такая манера общения с одним из влиятельнейших политиков мира выглядела провинциально.

«Хочу сказать, что уровень интервью со стороны журналиста, очень мягко говоря, средний. Это не выглядело так, будто ведущий журналист США берет интервью у одного из главных политиков мира. Вопросы выглядят провинциально. Осадок такой, что это — «Колхоз ТВ», на который непонятно как попал лидер России. Журналист не понимал, как общаться, а Путин, как обычно, подробно отвечал на вопросы. Вы посмотрите американскую версию интервью. Там мне понравились переводы и отсылки к русской классике», — поделился впечатлением политолог.

Мартынов назвал удручающим низкий уровень представителя американских СМИ, которому посчастливилось живьем задать вопросы политику такого уровня.

Относительно предстоящей встречи Владимира Путина и Джо Байдена политолог считает, что это может стать началом разморозки двухстороннего диалога. Лидеры представят друг другу красные линии, за которыми они не хотели бы друг друга видеть. Поэтому главная задача глав двух держав — договориться, как сделать так, чтобы красные линии никогда не пересекались, а оставались параллельными, считает политолог.