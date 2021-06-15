Защита Пивоварова обжалует арест в кассационном суде

Краснодар, 15 июня. Адвокат экс-главы признанной нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 Андрея Пивоварова подаст жалобу в кассационный суд на его арест.

Краснодарский городской суд постановил оставить без изменения решение юридической инстанции об избрании Пивоварову меры пресечения в виде заключения под стражу до 31 июля. Адвокат фигуранта дела уверен, что для изменения меры пресечения есть все основания.

Андрея Пивоварова задержали в Москве и этапировали в Краснодар. По версии следствия, экс-директор «Открытой России» принимал участие в деятельности организации. В соцсетях он призывал поддержать один из проектов НКО.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ