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Защита Пивоварова обжалует арест в кассационном суде

Происшествия
Защита Пивоварова обжалует арест в кассационном суде
Global Look Press  /  Zamir Usmanov / Global Look Press

Краснодар, 15 июня. Адвокат экс-главы признанной нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 Андрея Пивоварова подаст жалобу в кассационный суд на его арест.

Краснодарский городской суд постановил оставить без изменения решение юридической инстанции об избрании Пивоварову меры пресечения в виде заключения под стражу до 31 июля. Адвокат фигуранта дела уверен, что для изменения меры пресечения есть все основания.

Андрея Пивоварова задержали в Москве и этапировали в Краснодар. По версии следствия, экс-директор «Открытой России» принимал участие в деятельности организации. В соцсетях он призывал поддержать один из проектов НКО.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

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Андрей Пивоваров арест адвокат открытая россия
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