«Преломления хлеба не будет»: в США исключили совместный обед Путина и Байдена

Вашингтон, 15 июня. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден не будут вместе обедать во время переговоров, сообщил чиновник администрации США.

Совместная трапеза не предполагается, «преломления хлеба не будет», отметил он. Чиновник также уточнил состав расширенных переговоров государственных лидеров. На встрече будут присутствовать еще пять должностных лиц с каждой стороны, добавил представитель США.

Ранее стали известны подробности проведения пресс-конференций Путина и Байдена. По информации Bloomberg, президент России пообщается с журналистами раньше, чем его коллега.