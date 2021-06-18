Обнаженный труп 15-летней девочки со следами ранений обнаружили под Пензой

Пенза, 18 июня. Безжизненное тело юной жительницы поселка Мокшан Пензенской области было обнаружено поздней ночью минувшего четверга на бетонной площадке территории автостоянки. В правоохранительные органы обратилась мама девочки, которая отправилась искать не вернувшуюся с прогулки дочь.

В региональном управлении Следственного комитета России ФАН сообщили, что убийца 15-летней школьницы задержан. Им оказался 17-летний юноша, который вызвался проводить знакомую домой. Установлено, что между подростками возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес девочке несколько ударов руками по голове, а после — изрезал ее разбитой стеклянной бутылкой.

Осознав содеянное, преступник спрятался в кустах неподалеку от места трагедии. На момент обнаружения погибшая находилась в бюстгальтере с приспущенными штанами. В настоящее время неизвестно, имело ли место изнасилование несовершеннолетней.

«Следователями и криминалистами проводятся допрос несовершеннолетнего подозреваемого, иные следственные действия, направленные на установление мотива и обстоятельств совершения преступления. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подростку», — уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Как стало известно ФАН, 17-летний убийца состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, где характеризуется отрицательно. Ход расследования на личный контроль взяла прокурор области Наталья Канцерова.

Ранее ФАН сообщал, что нетрезвый житель Омска зарезал собственную дочь и ранил жену. Осознав содеянное, мужчина пытался свести счеты с жизнью, однако медикам удалось его спасти.