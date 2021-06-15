Сенатор Лукин назвал главную задачу Путина и Байдена на саммите Россия — США

Санкт-Петербург, 15 июня. Две важные задачи стоят перед президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом на саммите в Женеве, заявил сенатор Владимир Лукин.

Президенты должны добиться двух целей — не создавать слишком большой атмосферы ожидания от встречи и не допустить ощущения безнадежности после нее. С таким заявлением зампредседателя комитета Совфеда по международным делам выступил в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

«Это было сказано в интервью (Путина для канала NBC. — Прим. ФАН). Противоположная сторона действует таким же образом. Следует учитывать, что аудитория интервью огромна, оно (интервью. — Прим. ФАН) имеет оппонирующую сторону, целевую аудиторию. Это квалифицированная подготовка к саммиту», — уточнил Лукин.

Агентство городских новостей Москва /

Помимо этого, сенатор добавил, что справедливо было бы, если бы обещание не расширять НАТО было четко зафиксировано в виде соглашения.

«Впрочем, есть моменты когда и зафиксированные соглашения не соблюдаются», — отметил он.

Ранее сообщалось, что граждане Китая оценили интервью российского президента. По их словам, оно вышло потрясающим, как и ожидалось.