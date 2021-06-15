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Журналисты ЦАР обсудили вопросы борьбы с дезинформацией в СМИ

ЦАР
Журналисты ЦАР обсудили вопросы борьбы с дезинформацией в СМИ
Global Look Press  /  © Shehzad Noorani / STRSDN

Банги, 15 июня. Крупнейшие ассоциации журналистов ЦАР собрались на двухдневный семинар, посвященный разработке программ для противодействия дезинформации и распространению слухов в СМИ.

Ассоциация блогеров Центральноафриканской Республики (ABCA), Консорциум журналистов ЦАР по борьбе с дезинформацией (CJCLD) и Ассоциация фактчекеров ЦАР (AFC) при участии представителей гражданского общества объединили усилия в борьбе с распространением фейков.

Темами организованного ими семинара стали: взаимодействие с социальными сетями, саморегулирование гражданского общества в эпоху цифровых технологий, ловушка дезинформации и совершенствование национальной правовой базы.

Центральноафриканская Республика переживает бурный рост интернет-СМИ. Однако этот процесс сопровождается увеличением потока дезинформации, которую рядовые граждане с трудом отличают от подлинных новостей.

На необходимость достоверного освещения событий и недопустимость разжигания ненависти в СМИ обращал внимание и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Накануне декабрьских выборов он выступил на трехдневном учебном семинаре для сотрудников СМИ, посвященном борьбе с дезинформацией.

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африка цар
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