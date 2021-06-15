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Мисмари: ЛНА продолжает контртеррористические операции на юго-западе Ливии

Ливия
Мисмари: ЛНА продолжает контртеррористические операции на юго-западе Ливии
facebook.com  /  الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية

Бенгази, 15 июня. ВС проводят операции на юго-западе страны, направленные на ликвидацию террористических группировок. Об этом сообщил представитель Главного командования Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад Мисмари во время своей пресс-конференции.

«Вооруженным силам удалось превратить формирования, состоящие из десятков или сотен боевиков, в волков и стаи, которые бродят по пустыне», — сказал он.

Генерал объявил, что во время операции в понедельник, 14 июня, полевой командир Али Мухаммад Осман аль-Табави и один из его товарищей погибли. Военнослужащие подорвались на мине, когда прочесывали местность в горах Аль-Харудж в центральной Ливии.

Это уже вторая атака против армии за текущий месяц, совершенная боевиками запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. 6 июня террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль возле КПП в городе Сабха.

Мисмари: ЛНА продолжает контртеррористические операции на юго-западе Ливии
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Владимир Малянов

Мисмари указал, что деятельность по ликвидации боевиков продолжится. По его словам, вероятность новых нападений со стороны радикалов высока. Главное командование предупредило подразделения на юго-западе страны и МВД, что перед выборами стоит ожидать теракты.
 

Об оккупации Западной Ливии

Представитель ЛНА раскритиковал недавний визит делегации во главе с министром обороны Турции Хулуси Акаром в Триполи. По его словам, это нарушает суверенитет североафриканского государства и еще раз доказывает, что Западная Ливия — оккупированная турками территория.

«Мы не знаем, кто прилетел с министром обороны Турции в Триполи на одном самолете и являются ли они лидерами (запрещенной в РФ) «Аль-Каиды»1 или других террористических группировок», — добавил Мисмари.

Он подчеркнул, что приезд высокопоставленной делегации состоялся без согласования с ливийским руководством. Кроме того, представитель армии отметил, что главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар выступает категорически против проекта «тюркизации Ливии».

Об усилиях Мангуш и роли ЛНА

Мисмари высоко оценил усилия министра иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлы Мангуш. Политик неоднократно как внутри страны, так и за рубежом призывала к выводу иностранных сил и наемников из Ливии.

Представитель ЛНА заявил, что для поддержки и защиты позиции Мангуш необходима сила, такая как Ливийская национальная армия.

«Провокации не в интересах ливийского кризиса. Мы военная сила, которую нельзя недооценивать», — добавил Мисмари.

Он подчеркнул, что ЛНА не препятствует избирательному процессу, а борется за мир. Усилия армии направлены на то, чтобы голосование, назначенное на 24 декабря, прошло в срок, а ливийцы самостоятельно смогли выбрать тех, кого они хотят видеть во власти.

Мисмари: ЛНА продолжает контртеррористические операции на юго-западе Ливии
facebook.com  / لبيك طرابلس

Также Главное командование приветствовало Совместный военный комитет (СВК) «5+5», отмечая его усилия по достижению консенсуса. Мисмари сообщил, что Халифа Хафтар подписал указ о повышении членов СВК до звания генерал-лейтенанта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Ливия / Мисмари: ЛНА продолжает контртеррористические операции на юго-западе Ливии
ливия лна мисмари
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