Без Жиркова, но с надеждой: сегодня Россия проведет свой главный матч на Евро-2020

16 июня сборная России проведет, пожалуй, свой главный матч на нынешнем чемпионате Европы — в 16:00 (по московскому времени) команда Станислава Черчесова встретится со сборной Финляндии в Санкт-Петербурге. От противостояния россиян с финнами зависит очень многое: нашим футболистам сегодня нужны только три очка. Конечно, в случае ничьи сборная России сохранит определенные шансы на выход в плей-офф, но ситуация станет откровенно критической. Поэтому сегодня российские игроки должны гнать из головы даже мысли о возможной ничьей, победы будут ждать и домашние трибуны. А каковы наши шансы на успех?

Сборные России и Финляндии начали турнир совсем по-разному. Наши ребята первую игру провалили, без шансов проиграв сборной Бельгии со счетом 0:3. Бельгийцы откровенно «куражились» над российскими защитниками, особенно хорош был знаменитый Ромелу Лукаку. Финны же преподнесли сенсацию, одолев крепкую Данию благодаря голу Йоэла Похьянпало (1:0). Заранее бояться Финляндию все же не стоит: ее игроки выглядели неплохо, но Дания не сумела забить буквально чудом — чего стоят 22 удара по воротам против всего лишь одного (!) у финнов. Хватит ли команде Маркку Канервы везения еще и на матч с Россией — большой вопрос.



Несмотря на неудачу в первый игровой день, россияне все равно остаются фаворитами сегодняшней встречи и должны «плясать» от себя. Нет сомнений, что игровая схема будет серьезно перекроена, поскольку мы потеряли Юрия Жиркова — многоопытный защитник получил травму мышцы бедра и отправился лечиться в Москву, на Евро он больше не сыграет. Ветерана наверняка заменит Вячеслав Караваев — добротный правый защитник, но умеющий играть и на левом фланге. Конечно, полностью заменить Жиркова невозможно, но хочется верить, что тренерский штаб Черчесова сумеет максимально нивелировать потерю ветерана.



rfs.ru / Российский футбольный союз

Изменения наверняка ждут и линию атаки. Тренеры россиян признали, что ставка на связку Головин — Дзюба с Бельгией не сработала. Конечно,на 99,9% останется в стартовом составе — габаритного форварда «Зенита» считают главным оружием сборной России все соперники по группе. Скорее всего, останется на поле и, но схема его взаимодействия с Дзюбой в любом случае будет серьезно переработана. От Станислава Саламовича в целом стоит ждать тактических сюрпризов, потому что финны показали себя хорошо обученной командой, которую нужно удивлять.Будем надеяться, что матч с Бельгией россияне забудут как страшный сон. Сегодня наши игроки должны настроиться на 200%, выходя на газон «Газпром-Арены» с максимально победным настроением. Как рассказал Черчесов на пресс-конференции, российские футболисты полны желания взять реванш за неудачу в матче с Бельгией. Если сборная России получит грамотный план на игру и покажет 100% своих возможностей — успех сегодня неизбежен.