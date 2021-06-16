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Евро-2020: Онищенко, напутствуя россиян на матч с финнами, вспомнил Беккенбауэра

  /   Обновлено: 16 июня 2021 11:01
Спорт
Евро-2020: Онищенко, напутствуя россиян на матч с финнами, вспомнил Беккенбауэра
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Матч между Россией и Финляндией, который состоится в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», — очень важный для нашей сборной на Евро-2020. После крупного поражения от Бельгии (3:0) россиянам, чтобы увеличить шансы на выход в плей-офф, нужно побеждать и финнов, и совсем уже неудобную Данию, которая сенсационно проиграла Финляндии в первом матче.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко — болельщик со стажем. Он рассказал ФАН, на какие примеры российской команде стоит равняться в матче с Финляндией, и даже вспомнил знаменитый эпизод, когда советский футболист Игорь Численко сфолил на звезде мирового футбола Франце Беккенбауэре. Последовало удаление, что в результате лишило сборную СССР медалей.

«Нам есть, что вспомнить про наши футбольные победы и неудачи, которые теперь, по прошествии времени, тоже можно причислить к победам. Я помню знаменитый полуфинал Чемпионата мира по футболу 1966 года, когда Численко был удален с поля за то, что, извините за выражение, пнул в ягодицу Беккенбауэра. Фол Численко и последовавшее за ним удаление, на мой взгляд, в результате сыграли решающую роль в том, что СССР тогда остался без медалей», — рассказал Онищенко.

Вспомнил собеседник ФАН и драматичный для советской команды исход Евро-1968. Дошедшая до полуфинала сборная СССР сыграла вничью 0:0 с командой Италии. Победителя, согласно тогдашним правилам, определял жребий. Увы, подбрасывание монеты для капитана советской команды Альберта Шестернева оказалось неудачным, и советские футболисты также в результате вернулись с чемпионата без медалей.

А в 1972 году на чемпионате Европы, благодаря мастерству все того же Франца Беккенбауэра, СССР не стал чемпионом, уступив со счетом 3:0 в финале сборной ФРГ.

«Напомню более современный период: Москва, «Лужники», 7 июля 2018, Чемпионат мира по футболу. Наша команда, сделав невероятный рывок, дошла до 1/4 финала и в феерическом матче только по пенальти уступила Хорватии. Для российской футбольной сборной это был огромный успех. И сегодня, на чемпионате Европы, за нашу сборную играют футболисты, которые тогда подарили нам настоящий праздник, ведь вся страна жила теми победами», — напомнил парламентарий.

Онищенко посоветовал нашей сборной в матче с Финляндией равняться на эти примеры, а также на успехи нашей хоккейной сборной, которая неоднократно побеждала финнов.

«Нам завтра нужно чудо, которое, верю, наши ребята могут сотворить. Финны сильны в хоккее, но на льду наша сборная их неоднократно уверенно побеждала. Очень прошу российских футболистов, вдохновившись примером нашей хоккейной сборной, сделать все, чтобы выиграть матч. Согласитесь, уходить с Евро-2020 с двумя поражениями подряд — это большое огорчение и для команды, и для болельщиков. Мы ждем чуда, и я заклинаю наших ребят подарить нам это чудо», — обратился к футболистам Геннадий Онищенко.

Матч Финляндия — Россия начнется в 16:00 часов. Начало прямой трансляции на Первом канале в 15:45.

Евро-2020: Онищенко, напутствуя россиян на матч с финнами, вспомнил Беккенбауэра
Федеральное агентство новостей  / 

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футбол россия финляндия онищенко евро-2020
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