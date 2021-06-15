Кулеба отказался признавать договоренности Путина и Байдена по Украине

Киев, 15 июня. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал предстоящий саммит Россия — США.

По его словам, президент США Джо Байден в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным вряд ли будет пытаться прийти к договоренностям касательно украинского вопроса. Вместе с тем дипломат признал, что спикеры непременно затронут эту тему, сообщило издание РИА Новости.

«Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут», — сказал он.

Ранее Кулеба заявил, что будет до конца бороться против реализации газопровода «Северный поток — 2». Дипломат подчеркнул, что проект все еще не закончен.