Рига, 15 июня. Латвийские производители шпрот вынуждены пойти на радикальные меры для компенсирования потери российского рынка сбыта своей продукции.

Санкционное противостояние Прибалтики с РФ привело к закрытию иностранным продуктам питания из ряда государств доступа на российский рынок. В итоге латвийские производители шпрот оказались в весьма неприятной ситуации, которая затем ухудшилась из-за пандемии коронавируса. Особенно сильно пострадали шпротники, которые были вынуждены пойти на радикальные меры для компенсирования потери российского рынка сбыта своей продукции, в результате чего обратили свой взор за океан. Так, в материале сетевого издания Sputnik было рассказано о заокеанских скитаниях шпрот Латвии, рассорившейся с РФ.

Источник отмечает, что для спасения своего бизнеса латвийские производители шпрот были вынуждены не только искать новые рынки сбыта, но и поднять цены на свою продукцию. В итоге не всем компаниям удалось восстановить свои позиции еще и из-за «запрета Россельхознадзора на импорт консервов из-за превышения содержания бензопирена», а также снижения покупательной способности в странах Азии. Однако компании Brivais vilnis удалось достаться на плаву за счет наращивая объемов заокеанских поставок.

«Компания стабилизировала свою деятельность на латвийском рынке и увеличила продажи в Узбекистане, Испании и США», — сообщают в издании, рассказывая о том, на что вынуждена идти Латвия, рассорившись с РФ, для спасения своего шпротного бизнеса.

Также в издании отмечается, что до этого глава данной латвийской компании Арнольд Бабрис рассказал о том, что его предприятие после закрытия российского рынка было вынуждено искать новых покупателей на 30% своей продукции, которая до этого продавалась в РФ.

Ранее отмечалось, что Латвия рискует полностью остаться без шпрот.