ДНР: два бойца ВСУ подорвались на собственных минах в Донбассе

Донецк, 15 июня. Украинские военные подорвались на собственной мине. Инцидент произошел в Донбассе накануне, заявили в милиции Донецкой Народной Республики.

По предварительной версии, двое военнослужащих отошли от маршрута и в районе Павлополя подорвались на противопехотной мине, сообщили в ДНР.

После этого, как уточнили в ведомстве, представители ВСУ открыли минометный огонь, чтобы спровоцировать ответные действия подразделений ДНР и позже представить инцидент как "ранения в результате обстрела" со стороны республики. Другие детали происшествия устанавливаются.