Хуснуллин: льготная ипотека повысила стоимость жилья на 4-5%

Москва, 15 июня. Программа льготной ипотеки не так сильно повлияла на стоимость жилья, как пандемия, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

Вопрос о продлении программы был поднят из-за распространенного мнения, будто льготная ипотека сильно разгоняет цены. Однако, по итогам анализа, проведенного с Федеральной антимонопольной службой, выяснилось, что госпрограмма привела к росту цен лишь на 4-5%, подчеркнул Хуснуллин.

По его словам, пандемия затормозила строительство новых объектов. Особенно ощутимым задержки сказались на Москве и Санкт-Петербурге, уточнил вице-премьер.

«А что такое остановить на два месяца? Ты распустил рабочих и потом еще месяц-два их собрать не можешь», — объяснил Хуснуллин.

Он добавил, что продление программы льготной ипотеки на новых условиях вряд ли приведет к ажиотажному спросу. По его прогнозу, объем выдачи ипотеки в России снизится приблизительно на четверть по сравнению с 2020 годом.

Аналитики ЦИАН ране подсчитали, что рост цен на квартиры в новостройках к концу 2021 года замедлится до 6-8%. Они считают, что новый формат программы субсидирования ипотечных ставок будет иметь меньший эффект на цены и снизит спрос.