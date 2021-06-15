Не нравится — уезжайте: жители Курской области обеспокоены проблемой экологии региона

15 июня Алексей Журавлев прибыл с рабочим визитом в Курскую область. Здесь людей больше всего беспокоят вопросы экологии.

Встреча с жителями состоялась в районе Ольховских. Куряне возмущены планами властей построить дорогу: для этого придется вырубать деревья, уничтожать луга у реки Сейм, кроме того, под снос попадают домовладения и садоводческие участки.

«Мы любим нашу землю, наш лес! Ни парки, ни скверы не заменят его. Считаем правильным присвоить этой территории статус особо охраняемой, а дороги необходимо приводить в порядок старые, те, которые уже есть», — сказали жители.

Федеральное агентство новостей /

Они также передали депутату письменное обращение по проведению центральной канализации.

«Уже десять лет просим, своим, курянам, отказывают, а предпринимателям каким-то быстро разрешили возвести автомойку и автосервис», — жалуются жители.

«Поражен активностью граждан в борьбе за экологию малой родины. Спасибо, что вы такие. Буду бороться вместе с вами, по озвученным проблемам напишем депутатские запросы, и тогда властям будет не отвертеться от ответов!» — отметил депутат.

Федеральное агентство новостей /

На следующей встрече Алексей Журавлев встретился с активистами, которые пытаются противостоять одному из местных предприятий. Поддержку от властей в этом вопросе они не ощущают, зато чувствуют неприятный запах, который окутывает город. Вроде бы и факты есть, а в жизни людей в лучшую сторону ничего не меняется. Они ощущают зловоние в течение дня, но чаще всего — в вечернее и ночное время. При этом в Минздраве России называли регионы с высокой заболеваемостью раком (проводился анализ за 2019 год). Курская область — в лидерах.

«Нам сказали: не нравится — уезжайте! Но куда мы поедем, это — наш дом!» — рассказывают люди.

«Я возмущен! «Родина» выступает против эксплуататоров, которые в погоне за прибылью забывают о последствиях, загрязняют природу. Только вместе мы с вами сможем противостоять [им]!» — сказал депутат.

Жители передали ему письменное обращение по данной проблеме и сказали, что представители власти, депутаты к ним обычно не приезжают, поэтому они благодарны Журавлеву за его внимание.

Федеральное агентство новостей /

В завершение рабочей поездки в Курскую область лидер «Родины» встретился с жителями проспекта Победы — им не нравится, что рядом с их домами планируют начать стройку многоэтажки.

«Во всем мире для комфорта делают малоэтажную застройку, а здесь, в Курске, у нас создается ощущение, что пытаются продвинуть высотки. Но зачем? Лишь бы выгоду свою получить? О людях не думают. Здесь живут старики, дети, рядом детский сад, стройка мешать будет!» — сетовали куряне.

Федеральное агентство новостей /

Алексей Журавлев принял от них письменное обращение.

«Вы правы, не надо терпеть такое пренебрежительное отношение. У вас тихая, небольшая, ухоженная улица. Какая стройка? Буду делать запрос, если мне не ответят, обращусь в генпрокуратуру. Почему дали разрешение на строительство в этом месте, разве это допустимо? Если меня не услышат, сообщу о проблеме в эфире федерального телевидения», — сказал он.

Депутат отметил, что уже на этой неделе его помощники свяжутся с местными активистами по данной проблеме.