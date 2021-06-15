Польский аналитик предрек полный разгром НАТО в случае войны с РФ в Мазурии

Варшава, 15 июня. Противостояние России и стран НАТО закончится за 90 часов. ВС РФ способны выйти к реке Одер и проложить дорогу в Германию, уверен польский аналитик Марек Будзиш.

ВС России приступили к перевооружению и формированию одного бронетанкового и трех механизированных полков. Они будут находиться в боеготовности к осени 2021 года. Подготовку пройдут и ракетные и артиллерийские части. В связи с этим эксперт спрогнозировал последствия гипотетического столкновения РФ и НАТО, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на польское издание Olsztyn.

Основное противостояние развернется в странах Прибалтики, выразил он уверенность. России удастся достигнуть всех поставленных стратегических целей в Мазурии и Вармии (Варминьско-Мазурское воеводство) за 90 часов, считает Будзиш.

«Оборона Прибалтики и части Польши невозможна», — пришел к выводу аналитик.

Силы Североатлантического альянса проиграют первые столкновения и лишатся стратегической инициативы. В случае провала контратаки вся война закончится для НАТО полнейшим фиаско. Потеря стран Балтии не является критичной, уверен эксперт. Однако если ВС РФ смогут дойти до Одера, падение Польши будет лишь делом времени, резюмировал специалист.

В МИД России ранее раскритиковали саммит НАТО в Брюсселе. Организация полностью бесполезна без образа «внешнего врага», уверены в ведомстве. Также президент Польши Анджей Дуда остался доволен поднятой темой о «российской угрозе» на встрече представителей Альянса, пишет сайт 360tv.ru.