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Полиграфолог Румянцев объяснил конфуз Байдена при ответе на вопрос о Путине

Политика
Полиграфолог Румянцев объяснил конфуз Байдена при ответе на вопрос о Путине
Global Look Press  /  Biden Transition via CNP

Москва, 15 июня. Американский президент Джо Байден осознает, что своим ответом на вопрос про главу России Владимира Путина, поставил себя в неловкую ситуацию, из которой теперь пытается выбраться.

По словам руководителя агентства «Алибинет.Ру» Александра Румянцева, лидер соединенных Штатов на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО ответил, продолжает ли он считать верными те оскорбления, которые высказал в отношении главы России. Байден не сразу подобрал слова, запнувшись несколько раз. В результате американский президент заявил, что «в эфире ответил честно».

Румянцев уверен, что соответствующий вопрос каждый раз ставит главу США в тупик. Помимо этого, на его ответах сказывается невозможность быстро мыслить, передает «Общественная служба новостей».

«Дело в том, что запинки Байдена говорят о том, что он сморозил глупость и не знает, как выйти из этой ситуации. Он думал об одном на том интервью, его спросили о другом, он кивнул и все посчитали, что это «да». Даже сам он посчитал, что ответил “да”, хотя и понимает, что сморозил глупость», — подчеркнул полиграфолог.

Ранее сообщалось, что американский лидер прибыл в столицу Бельгии для участия в саммите ЕС — США. Это мероприятие не проводилось с 2014 года.

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путин байден румянцев
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