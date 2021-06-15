Дело о пожаре на новосибирской заправке передали в центральный аппарат СК

Новосибирск, 15 июня. Расследованием крупного пожара на автозаправочной станции займется центральный аппарат СК в Москве.

По делу о пожаре задержаны два фигуранта. Одним из них оказался 37-летний инженер. Также полиция задержала директора АЗС.

По версии следствия, предполагаемые злоумышленники не приняли мер по обеспечению безопасности при организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа. Теперь СК будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Газовая автозаправочная станция загорелась на Гусинобродском шоссе накануне. В результате ЧП были взрывы. Пострадали более 20 человек. Некоторых из них доставили в больницу.