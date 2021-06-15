МИД РФ документально доказал, что НАТО обманула мировое сообщество

Москва, 15 июня. Мировое сообщество надеялось на начало нового этапа развития планеты без военных блоков, но Альянс обманул его, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат представила документальные свидетельства обещаний западных политиков не расширять НАТО в восточном направлении. Так, она привела цитату из речи главы МИД ФРГ Ганс-Дитриха Геншера, который в 1990 году заявил в беседе с госсекретарем США Джеймсом Бейкером, что «НАТО должна отказаться от расширения своей территории на Восток».

Представитель российского МИД также напомнила фразу Бейкера «ни дюйма на Восток», которую он произнес во время переговоров с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.

«Материалы наглядно демонстрируют грубое нарушение Альянсом фактического «джентльменского соглашения» с СССР об уважении его интересов безопасности и своих обязательствах о нерасширении НАТО», — заявила Захарова.

Ранее в МИД РФ сообщали, что действия НАТО в Черном море отрицательно влияют на обстановку в регионе. Там отмечали, что Североатлантический альянс наращивает свое присутствие у российских границ.