Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 17:41
17:40
Общество
Уральские лесники спасли новорожденного лисенка, который остался без матери
17:40
Происшествия
На сбившего пенсионера водителя самоката завели дело в Уфе
17:38
Политика
Bloomberg: Путин пообщается с журналистами в Женеве раньше Байдена
17:35
Весь мир
Судан поставил новые условия в вопросе эфиопской плотины «Возрождение»
17:35
Политика
Хазин предрек «осенние потрясения» некомпетентным украинским элитам
17:34
Политика
МИД РФ документально доказал, что НАТО обманула мировое сообщество
17:34
Общество
Дизайнер одежды рассказала, в какую цену родителям обойдется выпускное платье
17:34
Общество
«Крематорщики» против «ритуальщиков»: Барецкий высказался об опасности противостояния
17:33
Спорт
Жители Украины восторженно отреагировали на поддержку россиян на Евро-2020
17:32
Происшествия
ДНР: два бойца ВСУ подорвались на собственных минах в Донбассе
Все новости

Экстрасенс Дарья Миронова предсказала итоги встреч России с Данией и Финляндией на ЧЕ

  /   Обновлено: 15 июня 2021 17:19
Спорт
Экстрасенс Дарья Миронова предсказала итоги встреч России с Данией и Финляндией на ЧЕ
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкт-Петербург, 15 июня. Известный экстрасенс Дарья Миронова предсказала итоги ближайших матчей сборной России в рамках чемпионата Европы. Провидица объяснила, что может мешать нашей команде.

Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию с участием экспертов, посвященную Евро-2020. Экстрасенс Дарья Миронова считает, что у нашей национальной команды есть все шансы одержать победу в матчах против Финляндии и Дании. Во втором матче группового этапа России удастся выиграть со счетом 3:1.

«Нас порадует игра с финнами. Будет непросто. В начале игры хорошо начнут, но из-за нелепых ошибок будет странная ситуация «вот вот вот». Начало будет хорошее, будет заметно серьезное отношение, только в конце игры зрители заметят полноценное включение. В счете могу быть неточной - 3:1 в пользу России», — заявила предсказательница.

По мнению Мироновой, футболисты сборной России заметно расслабились и им не хватает жесткости со стороны тренера. Она видит в их поведении некую несерьезность, которая и приводит к нелепым ошибкам на поле.

По сравнению со второй игрой противостояние с Данией дастся нашим спортсменам сложнее. Экстрасенс предполагает, что игра завершится со счетом 2:1 в пользу россиян.

«Дания покажет себя более внимательной. Мы можем получить зрелый выигрыш, но не сразу. Такое ощущение вообще что первые 10 минут нашим нужно, чтобы включиться в игру. В первом в тайме мы можем получить мяч в свои ворота, но дальше есть возможность выиграть», — отметила экстрасенс.

После матча со сборной Бельгии, который завершился для сборной России поражением со счетом 0:3, национальную команду покинул защитник Юрий Жирков. Об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Экстрасенс Дарья Миронова предсказала итоги встреч России с Данией и Финляндией на ЧЕ
футбол россия финляндия дания евро-2020 миронова
Комментировать
Эксклюзив
Дизайнер одежды рассказала, в какую цену родителям обойдется выпускное платье
Дизайнер одежды рассказала, в какую цену родителям обойдется выпускное платье
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 142427 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 55633 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 46497 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 39973 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 34786 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Рейтинг@Mail.ru