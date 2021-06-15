Экстрасенс Дарья Миронова предсказала итоги встреч России с Данией и Финляндией на ЧЕ

Санкт-Петербург, 15 июня. Известный экстрасенс Дарья Миронова предсказала итоги ближайших матчей сборной России в рамках чемпионата Европы. Провидица объяснила, что может мешать нашей команде.

Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию с участием экспертов, посвященную Евро-2020. Экстрасенс Дарья Миронова считает, что у нашей национальной команды есть все шансы одержать победу в матчах против Финляндии и Дании. Во втором матче группового этапа России удастся выиграть со счетом 3:1.

«Нас порадует игра с финнами. Будет непросто. В начале игры хорошо начнут, но из-за нелепых ошибок будет странная ситуация «вот вот вот». Начало будет хорошее, будет заметно серьезное отношение, только в конце игры зрители заметят полноценное включение. В счете могу быть неточной - 3:1 в пользу России», — заявила предсказательница.

По мнению Мироновой, футболисты сборной России заметно расслабились и им не хватает жесткости со стороны тренера. Она видит в их поведении некую несерьезность, которая и приводит к нелепым ошибкам на поле.

По сравнению со второй игрой противостояние с Данией дастся нашим спортсменам сложнее. Экстрасенс предполагает, что игра завершится со счетом 2:1 в пользу россиян.

«Дания покажет себя более внимательной. Мы можем получить зрелый выигрыш, но не сразу. Такое ощущение вообще что первые 10 минут нашим нужно, чтобы включиться в игру. В первом в тайме мы можем получить мяч в свои ворота, но дальше есть возможность выиграть», — отметила экстрасенс.

После матча со сборной Бельгии, который завершился для сборной России поражением со счетом 0:3, национальную команду покинул защитник Юрий Жирков. Об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.