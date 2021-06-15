Шестилетний мальчик травмировал позвоночник на батуте в барнаульском парке

Барнаул, 15 июня. Правоохранители проверят очередной инцидент на аттракционах, который привел к травмированию ребенка. Мальчик пострадал во время игры на батуте.

Инцидент произошел 12 июня в парке семейного отдыха «Эдельвейс». Ребенок, прыгая на батуте, получил травму позвоночника и был госпитализирован.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители усмотрели в произошедшем признаки оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее в Барнауле произошел похожий инцидент. Девочки пострадали при взрыве батута в парке развлечений.