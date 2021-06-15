Глава «Северстали» заявил о готовности реинвестировать сврехдоходы

Москва, 15 июня. Бизнес готов реинвестировать сверхприбыль по запросу общества, чтобы избежать роста налоговой нагрузки, заявил глава «Северстали» Алексей Мордашов.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что правительство будет поощрять компании, которые инвестируют, а не только платят дивиденды. Глава государства отметил, что в 2021 году прибыль корпоративного сектора может стать рекордной, несмотря на давление пандемии.

По словам Мордашова, президент выразил то, что имеет в виду каждый житель страны. Глава «Северстали» согласен с тезисом российского лидера, что в обществе созрел определенный запрос на социальную справедливость».

«И я считаю, что большой бизнес должен обращать на это внимание», — подчеркнул Мордашов в интервью Financial Times.

Глава «Северстали» ранее назвал странными дискуссии о жадности предпринимателей. По его словам, трудно представить бизнесмена, который не хочет зарабатывать больше. Однако, как он добавил, увеличение доходов должно происходить в рамках закона.