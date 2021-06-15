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Чили готовится к трем неделям тотального карантина

Латинская Америка
Чили готовится к трем неделям тотального карантина
Global Look Press  /  Chilean Presidential Palace / XinHua

Сантьяго, 15 июня. Ассоциация врачей Чили предлагает ввести тотальный трехнедельный карантин в регионах наибольшего распространения COVID-19. Об этом сообщает агентство AP News.

Введение строгого карантина необходимо для ограничения распространения коронавируса.

В Чили регистрируется в среднем 7000 тысяч случаев заражения в день, а загруженность коек в отделениях интенсивной терапии достигает 96%.

В стране уже введены карантинные меры, однако на деле они не соблюдаются. Кроме того, восемь из 19 млн привитых чилийцев могут свободно передвигаться по стране.

План Ассоциации врачей был направлен президенту Себастьяну Пиньере, конгрессу, а также профсоюзным и экономическим организациям для того, чтобы стороны договорились о введении ограничений.

Министр здравоохранения поблагодарил медиков за инициативу и заявил, что правительство рассмотрит их предложение.

В стране с самой эффективной программой вакцинации в Латинской Америке наблюдается стремительный рост случаев заражения и смертей.

Члены Ассоциации врачей отметили успешный план по вакцинации в стране, но добавили, что для борьбы с пандемией необходимо ввести полный локдаун.

Правительство Чили поставило цель совершить прививку 15 из 19 млн человек. На сегодняшний день уже 59% населения получили обе дозы вакцины, ещё 76,6% — одну.

С начала пандемии в Чили зарегистрированы 1,4 млн заражений и более 30 тысяч смертей.

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карантин чили covid-19
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