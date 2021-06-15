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СК проводит проверку по факту обнаружения трупа туриста в Адыгее

Происшествия
СК проводит проверку по факту обнаружения трупа туриста в Адыгее
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Майкоп, 15 июня. Следователи организовали проверку по факту обнаружения трупа мужчины в районе плато Лаго-Наки. Ранее сообщалось, что на тело погибшего наткнулся туристический инструктор.

Останки были найдены 12 июня. Группа туристов приехала в урочище скалы Нагой-Кош плато Лаго-Наки. Один из них обнаружил костные останки человека. По предварительным данным, они могут принадлежать пропавшему без вести туристу из Москвы Руслану А.

Специалисты назначили ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также причину смерти и личность погибшего мужчины. Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, мужчина пропал еще 21 апреля. Он ушел в горы в одиночку. С тех пор его разыскивали.

Как рассказал руководитель тургруппы, который обнаружил труп, он привел на место туристов и разглядел останки. Также мужчина уточнил, что тело погибшего «переломано» — череп лежал отдельно от туловища. Вероятно, его ели медведи, так как там есть их следы.

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турист смерть ск
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