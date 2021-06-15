Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 17:41
17:38
Политика
Bloomberg: Путин пообщается с журналистами в Женеве раньше Байдена
17:35
Весь мир
Судан поставил новые условия в вопросе эфиопской плотины «Возрождение»
17:35
Политика
Хазин предрек «осенние потрясения» некомпетентным украинским элитам
17:34
Политика
МИД РФ документально доказал, что НАТО обманула мировое сообщество
17:34
Общество
Дизайнер одежды рассказала, в какую цену родителям обойдется выпускное платье
17:34
Общество
«Крематорщики» против «ритуальщиков»: Барецкий высказался об опасности противостояния
17:33
Спорт
Жители Украины восторженно отреагировали на поддержку россиян на Евро-2020
17:32
Происшествия
ДНР: два бойца ВСУ подорвались на собственных минах в Донбассе
17:32
Политика
Кулеба отказался признавать договоренности Путина и Байдена по Украине
17:31
Общество
Ушел из жизни ученый-математик Дмитрий Беклемишев
Все новости

Турецкая разведка задержала финансиста ИГ в Сирии

Ближний Восток
Турецкая разведка задержала финансиста ИГ в Сирии
Федеральное агентство новостей  / 

Анкара, 15 июня. Национальная разведывательная организация Турции заявила о поимке на территории Сирии высокопоставленного члена террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

По словам представителей турецких спецслужб, Касем Гюлер, известный под позывным Абу Усама ат-Турки, причастен к деятельности ИГ в Турции и разыскивался за попытки проведения террористических атак в этой стране. Сообщается, что он планировал незаконно пересечь сирийско-турецкую границу с оружием и взрывчатыми веществами.

Сотрудники сил безопасности обнаружили у пойманного боевика документы, содержащие информацию об организации работы террористической группировки.

В 2008-2010 гг. Гюлер участвовал в конфликтах в Афганистане и Пакистане, а в 2014 году присоединился к боевикам ИГ в Сирии. Он отвечал за организацию террористической деятельности в европейских странах, а также занимался финансовыми вопросами группировки на территории Турции.

В последние месяцы турецкие спецподразделения провели ряд масштабных операций по поимке членов ИГ.

В середине января полиция и Национальная разведывательная организация задержали боевика, который доставлял взрывчатку для подготовки нападений террористов-смертников. В результате одной из подобных атак в январе 2016 года в Стамбуле погибли 12 граждан Германии, а в июле 2015 г. в приграничном с Сирией поселке Суруч жертвами теракта стали 33 человека, 86 получили ранения.

В начале мая в районе Аташехир разведывательными службами был задержан один из ключевых помощников лидера террористической организации Абу Бакра аль-Багдади с позывным Басим, который прибыл в Турцию по поддельным документам.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / Турецкая разведка задержала финансиста ИГ в Сирии
сирия турция
Комментировать
Эксклюзив
Дизайнер одежды рассказала, в какую цену родителям обойдется выпускное платье
Дизайнер одежды рассказала, в какую цену родителям обойдется выпускное платье
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 142427 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 55633 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 46497 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 39973 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 34786 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Рейтинг@Mail.ru