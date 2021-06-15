Турецкая разведка задержала финансиста ИГ в Сирии

Анкара, 15 июня. Национальная разведывательная организация Турции заявила о поимке на территории Сирии высокопоставленного члена террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

По словам представителей турецких спецслужб, Касем Гюлер, известный под позывным Абу Усама ат-Турки, причастен к деятельности ИГ в Турции и разыскивался за попытки проведения террористических атак в этой стране. Сообщается, что он планировал незаконно пересечь сирийско-турецкую границу с оружием и взрывчатыми веществами.

#BREAKING Turkish intelligence brings home wanted Daesh/ISIS terrorist, who is responsible for activities in Turkey, after arrest in Syria — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 15, 2021

Сотрудники сил безопасности обнаружили у пойманного боевика документы, содержащие информацию об организации работы террористической группировки.

В 2008-2010 гг. Гюлер участвовал в конфликтах в Афганистане и Пакистане, а в 2014 году присоединился к боевикам ИГ в Сирии. Он отвечал за организацию террористической деятельности в европейских странах, а также занимался финансовыми вопросами группировки на территории Турции.

В последние месяцы турецкие спецподразделения провели ряд масштабных операций по поимке членов ИГ.

В середине января полиция и Национальная разведывательная организация задержали боевика, который доставлял взрывчатку для подготовки нападений террористов-смертников. В результате одной из подобных атак в январе 2016 года в Стамбуле погибли 12 граждан Германии, а в июле 2015 г. в приграничном с Сирией поселке Суруч жертвами теракта стали 33 человека, 86 получили ранения.

В начале мая в районе Аташехир разведывательными службами был задержан один из ключевых помощников лидера террористической организации Абу Бакра аль-Багдади с позывным Басим, который прибыл в Турцию по поддельным документам.

Slain Daesh terrorist leader Abu Bakr al-Baghdadi's right-hand man, an Afghan national code-named "Basim" has been captured in Istanbul in a joint operation by Turkish intelligence and police, reports said Sunday. pic.twitter.com/Z8l4xgpk8n — Afghanistan Times (@AfghanistanTime) May 2, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.