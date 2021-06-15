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Главный тренер сборной России оценил соперника по второму матчу Евро-2020

Евро 2020
Главный тренер сборной России оценил соперника по второму матчу Евро-2020
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Санкт-Петербург, 15 июня. Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о финской национальной команде в преддверии матча чемпионата Европы по футболу.

Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции 15 июня заявил, что считает сборную Финляндии "крепкой командой". Наставник заметил, что предстоящий матч очень важен для России с турнирной точки зрения.

"Есть четкое понимание, что этот матч для нас многое решает, чтобы мы были в турнире. Мне от этого легче. Не в первый раз. Абсолютно спокойное, правильное и рабочее настроение. Мы все понимаем. Результат в первом туре удивил, но как отнеслись к игре финны — нет", — подчеркнул Черчесов.

По словам наставника, тренерский штаб сборной России внимательно изучил игру соперника. Матч второго тура группового этапа Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге 16 июня. В первой игре сборная России потерпела поражение от Бельгии.

Ранее финский игрок Йони Кауко оценил игру капитана сборной России Артема Дзюбы. Он считает, что форвард является главным оружием команды.

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Все новости / Евро 2020 / Главный тренер сборной России оценил соперника по второму матчу Евро-2020
россия финляндия черчесов евро-2020
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