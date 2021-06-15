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Общественная организация ЦАР провела конференцию по развитию демократии в стране

ЦАР
Общественная организация ЦАР провела конференцию по развитию демократии в стране
Global Look Press  /  © Andre Ba / XinHua

Банги, 15 июня. Сеть организаций гражданского общества ЦАР по вопросам управления и развития (ROSCA-GD) провела конференцию на тему «Демократия и культура оппозиции в Центральноафриканской Республике». Мероприятие состоялось 12 июня в столице страны.

Выступая на конференции, старший советник по коммуникациям Бландин Сонгуэль заявил, что культура демократии в ЦАР нуждается в развитии, поскольку отношения между правительством и оппозицией отличаются крайней противоречивостью.

«Мы организовали дискуссию, чтобы напомнить как тем, кто придерживается исполнительной власти, так и тем, кто выступает за оппозицию, что демократия — всего лишь игра. Но у такой игры есть свои правила, которые нужно соблюдать для достижения абсолютной гармонии в обществе. Поэтому оппозиция и власть должны дополнять друг друга», — отметил Бландин Сонгуэль.

С целью нормализовать ситуацию участники дискуссии выдвинули предложение ввести в школах уроки демократии, а также обязать политические партии проводить в своем кругу регулярные обучающие семинары.

Конференция ROSCA-GD состоялась на фоне завершающего этапа республиканского диалога, инициированного президентом страны Фостен-Арканжем Туадера после победы на выборах. Задачей мероприятия было выявление наиболее актуальных направлений развития государства в интересах граждан.

На прошлой неделе Туадера подвел предварительные итоги исследования, в рамках которого он выслушал более 200 представителей различных слоев населения.

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африка цар
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