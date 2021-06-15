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Криштиану Роналду призвал болельщиков пить воду вместо газировки

Евро 2020
Криштиану Роналду призвал болельщиков пить воду вместо газировки
instagram.com  /  @cristiano

Лиссабон, 15 июня. Именитый футболист и одна из самых известных личностей во всем мире Криштиану Роналду во время пресс-конференции убрал бутылки с газировкой и призвал фанатов пить воду.

Перед матчем Португалии с Венгрией на Евро-2020 спортсмен принял участие в пресс-конференции. За столом он отодвинул от себя стоявшую поблизости спонсорскую Coca-Cola, взяв в руки бутылку воды. Подняв ее вверх, он посоветовал публике пить только воду. Момент с курьезным для компании по производству сладкой газировки жестом Роналду попал на видео и распространился по всей Сети.

На фанатов спортсмена это не произвело впечатления, так как они давно знают о строгой диете своего кумира. Футболист уверен, что для нормальной работы организма ему необходимо хорошее и полезное «топливо». Газировка к такому не относится. В тонусе именитый спортсмен держит и свою команду. У его товарищей по полю специальные тренировки по набору массы, особенный рацион и правильный режим отдыха.

Благодаря строгим диетам и тренировкам Роналду давно вошел в историю чемпионата Европы. Начиная с 2004 года португалец каждый сезон забивает голы на ЧЕ. Благодаря его блистательной игре сборная успела стать бронзовыми, серебряными чемпионами мундиаля, а в 2016 году забрать главную победу соревнования.

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Все новости / Евро 2020 / Криштиану Роналду призвал болельщиков пить воду вместо газировки
роналду спорт евро-2020
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