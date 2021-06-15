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Полиция в Йошкар-Оле задержала афериста за вымогательство 3 тыс. рублей

Происшествия
Полиция в Йошкар-Оле задержала афериста за вымогательство 3 тыс. рублей
pixabay.com  /  Evgeny

Йошкар-Ола, 15 июня. Правоохранители поймали местного жителя, который от имени девушки вымогал у своей жертвы 3 тыс. рублей.

В полицию обратился житель столицы Марий Эл и рассказал, что неизвестный человек в соцсети «ВКонтакте» попросил прислать ему денежные средства. В противном случае информация интимного характера о потерпевшем могла оказаться в Сети, передает ИА «МедиаПоток».

Однако молодой человек не растерялся и обратился за помощью к полицейским. Личность предполагаемого преступника удалось установить, им оказался 19-летний житель Йошкар-Олы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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полиция йошкар-ола аферист
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