Полиция в Йошкар-Оле задержала афериста за вымогательство 3 тыс. рублей

Йошкар-Ола, 15 июня. Правоохранители поймали местного жителя, который от имени девушки вымогал у своей жертвы 3 тыс. рублей.

В полицию обратился житель столицы Марий Эл и рассказал, что неизвестный человек в соцсети «ВКонтакте» попросил прислать ему денежные средства. В противном случае информация интимного характера о потерпевшем могла оказаться в Сети, передает ИА «МедиаПоток».

Однако молодой человек не растерялся и обратился за помощью к полицейским. Личность предполагаемого преступника удалось установить, им оказался 19-летний житель Йошкар-Олы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.