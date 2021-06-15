Месхиев прокомментировал шумиху вокруг Ольги Бузовой на сцене МХАТа

Псков, 15 июня. Художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев прокомментировал заинтересованность СМИ в участии Бузовой в МХАТе.

Псковское агентство информации узнало мнение художественного руководителя Псковского драмтеатра, кинорежиссера Дмитрия Месхиева об участии Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин». Месхиев отозвался об этой ситуации негативно, но не в сторону Бузовой, а в сторону медиа. По его мнению, СМИ и Telegram-каналы развели шумиху из ничего. То, что художественный руководитель спектакля "Чудесный грузин" Эдуард Бояков пригласил Ольгу Бузову сыграть в его постановке - это их личное дело.

Также худрук Псковского драмтеатра назвал Бузову "просто очень популярным человеком", а с такими часто сотрудничают спектакли, не смотря на то, что те непрофессиональные актеры и певцы. Месхиев предполагает, что Бояков пригласил Ольгу еще и из-за безысходности, так как ему нужно было заполнить зал на две тысячи человек. Чтобы выполнить эту задачу был один выход - вызвать скандал вокруг постановки.

Кроме того, Месхиев не скупился и на прогнозы, он предположил, что Ольга Бузова просто сделала своим участием популярность проекту, но скоро заинтересованность людей в этом спектакле начнет спадать.

Скандалы скандалами, а недавно стало известно о том, что МХАТ планирует подписать новый контракт с Ольгой Бузовой.