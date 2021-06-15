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Медики из Британии рассказали, как определить жировую болезнь печени по рукам

Общество
Медики из Британии рассказали, как определить жировую болезнь печени по рукам
pixabay.com  /  27707

Лондон, 15 июня. Признаки развития жировой болезни печени, которые проявляются на руках, перечислили врачи из Великобритании. О заболевании говорят четыре симптома.

Признаки болезни проявляются, когда печень покрывается рубцами. Орган способен самовосстанавливаться, однако печень частично лишается этой возможности в процессе рубцевания. Определить болезнь можно по изменению рук.

При развитии заболевания появляются булавовидные пальцы, когда верхняя часть шире нижней. Кроме того, может побелеть ногтевая пластина. Еще одним признаком является дрожь в руках. Также на жировую болезнь печени указывают пятнистые красные ладони.

До этого кардиолог Ольга Козлова назвала признаки приближающегося инсульта. Болезнь стоит на первом месте по смертности среди других нарушений нервной системы.

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печень болезнь признаки
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