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Американская разведка отправила в космос три спутника наблюдения

  /   Обновлено: 15 июня 2021 16:57
Технологии
Американская разведка отправила в космос три спутника наблюдения
pixabay.com  /  pixabay.com

Вашингтон, 15 июня. Ракета-носитель Minotaur I с тремя разведывательными спутниками на борту направилась в космос.

Запуск был произведен в интересах Национального управления военно-космической разведки США. Ракета стартовала с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане, передает ТАСС. Трансляция запуска ведется в прямом эфире на YouTube-канале стартовой площадки. Текущая отправка аппаратов на околоземную орбиту стала для разведывательного ведомства второй с начала 2021 года.

Военный эксперт Игорь Коротченко ранее обратил внимание на нервную реакцию США после продажи Ирану российского спутника «Канопус-В». Запад испугался сельскохозяйственного аппарата, заметил он.

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сша ракета спутник
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