Вашингтон, 15 июня. Ракета-носитель Minotaur I с тремя разведывательными спутниками на борту направилась в космос.

Запуск был произведен в интересах Национального управления военно-космической разведки США. Ракета стартовала с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане, передает ТАСС. Трансляция запуска ведется в прямом эфире на YouTube-канале стартовой площадки. Текущая отправка аппаратов на околоземную орбиту стала для разведывательного ведомства второй с начала 2021 года.

Военный эксперт Игорь Коротченко ранее обратил внимание на нервную реакцию США после продажи Ирану российского спутника «Канопус-В». Запад испугался сельскохозяйственного аппарата, заметил он.