Власти Сахалина объявили об открытии морских круизов на Камчатку и в Магадан

Южно-Сахалинск, 15 июня. Два новых порта планируют открыть на территории Сахалинской области. Эту информацию подтвердил глава региона Валерий Лимаренко.

Многофункциональный хаб, включающий комплекс грузопассажирских и современных грузовых терминалов, разместят в 2022 году. Второй порт построят на границе Макаровского и Поронайского районов.

Сейчас специалисты продолжают строительство двух судов, которые будут работать на переправе между Сахалином и материком, как сообщает портал «Сахалин и Курилы». Возле южной части Сахалина с 1 сентября будет курсировать катамаран ледового класса, вместимостью на 50 человек. Судно начнет ходить по туристическим маршрутам ежесуточно.

В регионе уже появились два новых парома «Павел Леонов» и «Адмирал Невельской», предназначенные для путешествий по курильской линии между Кунаширом, Сахалином, Шикотаном и Итурупом. Теперь из города Корсаково можно отправиться в Магадан, а вскоре будут запущены туристические рейсы в Петропавловск-Камчатский и по Курильским островам.

Первую программу с чартерными рейсами на Сахалин планируют запустить 4 июля 2021 года. Об этом ранее рассказал генеральный директор компании «TUI Россия» Тарас Демура.