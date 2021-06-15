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Вдова Табакова предложила мужу Собчак сотрудничать с Бузовой

Шоу-бизнес
Вдова Табакова предложила мужу Собчак сотрудничать с Бузовой
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 15 июня. Российская актриса Марина Зудина прокомментировала дебют поющей ведущей Ольги Бузовой на сцене МХАТ имени Горького. Звезда «Дома-2» сыграла в постановке «Чудесный грузин».

Популярная артистка дебютировала в роли шпионки Беллы Шанталь. Многие отечественные звезды раскритиковали актерские данные исполнительницы и решение руководства театра привлечь певицу.

Вдова режиссера Олега Табакова воздержалась от негативных отзывов в адрес новоиспеченной дивы. По мнению Зудиной, у экс-ведущей «Дома-2» и театрального режиссера Константина Богомолова мог бы получиться хороший тандем. Звезда «Содержанок» предложила мужу журналистки Ксении Собчак взять Бузову в один из своих спектаклей.

«Может быть, Константин Богомолов мог бы позвать ее в какой-то из своих спектаклей, и это было бы уместно. Но я не знаю, в каком контексте она присутствует в постановке МХАТа. МХТ и МХАТ — это разные театры», — заявила Зудина в интервью Teleprogramma.pro.

Вдова Табакова не стала делать поспешных выводов об актерских данных Бузовой, поскольку почти ее не знает. Она отметила, что лишь однажды видела поющую ведущую в качестве актрисы — она играла саму себя, вышло весьма неплохо.

Среди огромного потока критики есть и те, кто поддерживают певицу во всех ее начинаниях. Король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров заявил, что позовет всех своих друзей посмотреть постановку с участием Бузовой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вдова Табакова предложила мужу Собчак сотрудничать с Бузовой
собчак бузова табаков мхат богомолов зудина
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