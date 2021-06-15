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Часть российских пенсионеров с 1 июля не будет получать пособия на карты

Общество
Часть российских пенсионеров с 1 июля не будет получать пособия на карты
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 июня. Россиян предупредили, что с 1 июля 2021 года в силу вступает новый закон, согласно которому все социальные начисления, а также пенсии будут поступать только на карты «Мир».

Президент России Владимир Путин подписал новый закон о начислениях пенсий и пособий в 2017 году, в силу он должен был вступить 1 июля 2020 года, но этого не произошло. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы — пенсионерам и людям льготных категорий дали еще год для переоформления обычных пластиковых карт на карты «Мир».

Большинство жителей страны уже перешли на новую систему обслуживания пенсионеров, но есть и те, кто до сих пор получает выплаты на банковские карты с международными платежными системами. С 1 июля 2021 года вышеуказанные начисления будут производиться исключительно на карты «Мир», в противном случае до адресата они не дойдут, но переживать не стоит, деньги не сгорят. Граждане смогут получить свои средства, когда переоформят карты и предоставят новые реквизиты в Пенсионный Фонд России.

«Заявление можно подать в личном кабинете на сайте ПФР, на сайте госуслуг, либо обратиться в клиентскую службу ПФР или МФЦ. Если реквизиты счета остаются прежними, информировать ПФР о переходе не нужно», — говорится в официальном заявлении в пресс-службы Пенсионного фонда.

Переход на карты «Мир» не является обязательным. Если кто-то принципиально не хочет переходить на новую систему, он может выбрать другой способ получения денег — на почте, на дому, в кассе доставочной организации или на банковский счет, не связанный с картой.

Национальную платежную системы «Мир» ввели в России с целью защитить средства граждан, так как международные платежные системы контролируются Западом и могут быть заблокированы в спорной ситуации. Если это произойдет, россияне не смогут воспользоваться деньгами, которые лежат на соответствующих картах.

Жителям России также рассказали о других переменах «социального фронта». Ряд граждан может рассчитывать на индексации пособий, а также на право получить дополнительные 10 тысяч рублей.

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россия пенсия пособие карта мир
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