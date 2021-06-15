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Вашингтон и Брюссель уладили 16-летний спор по производству Boeing и Airbus

Экономика
Вашингтон и Брюссель уладили 16-летний спор по производству Boeing и Airbus
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Брюссель, 15 июня. США и Евросоюз пришли к соглашению в торговом споре о производителях самолетов Boeing и Airbus, заявила журналистам американский торговый представитель в ранге министра Кэтрин Тай.

По ее словам, Вашингтон хотел продемонстрировать лидерство среди других демократических стран. Объявление о том, что США и Евросоюз достигли пятилетнего соглашения по 16-летнему спору Boeing-Airbus, показывает значительный прогресс в достижении долгосрочного решения. Тай также заявила, что стороны договорились и о совместном противостоянии Китаю. Работа будет способствовать борьбе с нерыночными действиями Китая конкретными способами, которые демонтируют стандарты честной конкуренции.

Также приветствовал договоренности между США и ЕС французский министр экономики, финансов и восстановления Брюно Ле Мэр, отметив, что это «хорошее соглашение». Отличной новостью для компаний Европы и Франции договор назвал министр-делегат при МИД республики, курирующий внешнюю торговлю, Франк Ристер.

Американский президент Джо Байден во вторник прибыл в столицу Бельгии для участия в саммите ЕС — США. Его предшественник, Дональд Трамп, не принимал участие в подобных встречах во время своего пребывания на посту.

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сша евросоюз boeing саммит соглашение airbus
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