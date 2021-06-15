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«Зона ожидания». Что лежит на переговорном столе Путина и Байдена?

Видео
«Зона ожидания». Что лежит на переговорном столе Путина и Байдена?

Весь мир замер в ожидании самого интригующего саммита постковидной эпохи — встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве. 

Чего ждать от этой встречи и с кем на самом деле садится Россия за стол переговоров? Ведущий Игорь Кимаковский анализирует все последние события, которые задавали вектор развитию отношений между Россией и США, а также важные заявления президентов Путина и Байдена. Как пройдет предстоящий саммит и ждать ли перезагрузки двусторонних отношений между странами — узнаете в новом выпуске программы «Зона».

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