Два ракетоносца Ту-160 ВКС РФ выполнили плановый полет над Балтикой

Москва, 15 июня. Минобороны РФ сообщило об успешном выполнении планового полета двумя стратегическими ракетоносцами Ту-160 над водами Балтийского моря.

По имеющейся информации, в ходе выполнения миссии ракетоносцев сопровождали самолеты Су-35С и Су-27 ВКС России. В сообщении оборонного ведомства РФ также отмечается, что на некоторых этапах полета российскую авиацию сопровождали самолеты ВВС Италии, Дании и Швеции.

Подчеркивается, что дальняя авиация ВКС России регулярно летает над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Балтийским морем и Тихим океаном.

Ранее сообщалось, что стратегические бомбардировщики Ту-160 могут стать основой российского авиапарка. Сегодня РФ работает над глубокой модернизацией этих самолетов.