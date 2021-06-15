Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 17:39
17:35
Весь мир
Судан поставил новые условия в вопросе эфиопской плотины «Возрождение»
17:35
Политика
Хазин предрек «осенние потрясения» некомпетентным украинским элитам
17:34
Политика
МИД РФ документально доказал, что НАТО обманула мировое сообщество
17:34
Общество
Дизайнер одежды рассказала, в какую цену родителям обойдется выпускное платье
17:34
Общество
«Крематорщики» против «ритуальщиков»: Барецкий высказался об опасности противостояния
17:33
Спорт
Жители Украины восторженно отреагировали на поддержку россиян на Евро-2020
17:32
Происшествия
ДНР: два бойца ВСУ подорвались на собственных минах в Донбассе
17:32
Политика
Кулеба отказался признавать договоренности Путина и Байдена по Украине
17:31
Общество
Ушел из жизни ученый-математик Дмитрий Беклемишев
17:31
Экономика
После ссоры с РФ производители шпрот Латвии обратили взор за океан
Все новости

Два ракетоносца Ту-160 ВКС РФ выполнили плановый полет над Балтикой

Армия
Два ракетоносца Ту-160 ВКС РФ выполнили плановый полет над Балтикой
avia.pro

Москва, 15 июня. Минобороны РФ сообщило об успешном выполнении планового полета двумя стратегическими ракетоносцами Ту-160 над водами Балтийского моря.

По имеющейся информации, в ходе выполнения миссии ракетоносцев сопровождали самолеты Су-35С и Су-27 ВКС России. В сообщении оборонного ведомства РФ также отмечается, что на некоторых этапах полета российскую авиацию сопровождали самолеты ВВС Италии, Дании и Швеции.

Подчеркивается, что дальняя авиация ВКС России регулярно летает над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Балтийским морем и Тихим океаном.

Ранее сообщалось, что стратегические бомбардировщики Ту-160 могут стать основой российского авиапарка. Сегодня РФ работает над глубокой модернизацией этих самолетов.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Два ракетоносца Ту-160 ВКС РФ выполнили плановый полет над Балтикой
вкс рф ту-160 балтика
Комментировать
Эксклюзив
Дизайнер одежды рассказала, в какую цену родителям обойдется выпускное платье
Дизайнер одежды рассказала, в какую цену родителям обойдется выпускное платье
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 142427 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 55633 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 46497 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 39973 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 34786 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Рейтинг@Mail.ru