Правоохранители обвинили жителя Радужного в незаконной охоте

Нижневартовск, 15 июня. Прокуратура Нижневартовского района утвердила обвинительное заключение в отношении фигуранта уголовного дела о браконьерстве.

Злоумышленник обвиняется в незаконной охоте с применением транспорта. Мужчину задержали весной текущего года во время рейда на территории Нижневартовского района, сообщает Ugra-news.ru. Охотник добыл медведя без необходимого разрешения. Общий ущерб от его действий составил 60 тыс. рублей.

В ходе расследования мужчина полностью возместил ущерб. В настоящее время его дело находится в суде. Браконьеру грозит наказание в виде лишения свободы.