Жители деревни в сирийской Хасаке забросали камнями колонну ВС США

Хасака, 15 июня. Жители деревни Фарафра в сельской местности провинции Хасака не пропустили через свой населенный пункт военную колонну вооруженных сил США и курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (СДС). Таким образом они хотели подчеркнуть свое неповиновение оккупирующим северо-восток САР силам, сообщает агентство SANA.

Корреспондент сирийского СМИ в Эль-Камышлы сообщил, что местные жители перехватили американскую колонну из четырех единиц бронетехники в сопровождении автомобиля боевиков СДС и забросали ее камнями, причинив материальный ущерб ряду транспортных средств.

Своими действиями жители деревни заставили американцев покинуть населенный пункт.

Подобные акции протеста — не новое явление для сирийцев, проживающих на северо-востоке республики. Жители региона выступают категорически против оккупационной политики США, чьи военные продолжают оставаться на богатых ресурсами территориях.

Совсем недавно в Манбидже были организованы многодневные демонстрации против действий проамериканских курдских боевиков и принудительной вербовки молодежи. В ответ бойцы СДС открыли огонь по мирным протестующим.

На прошлой неделе военная прокуратура САР заявила, что захват северо-востока страны войсками США представляет собой военную агрессию с точки зрения международного права и Устава ООН. Было установлено, что Штаты под предлогом борьбы с терроризмом на территории Сирии проводили вербовку агентов среди местного населения и иностранных граждан.

Кроме того, прокуратура обвинила Вашингтон в хищении и вывозе с территории Сирии ресурсов, в том числе нефти, газа и пшеницы. До гражданской войны Сирия производила почти 400 тысяч баррелей нефти в день. Однако в ходе конфликта курдские формирования захватили большую часть крупнейших скважин страны, включая «Аль-Омар» в провинции Дейр эз-Зор.