Киев, 15 июня. Зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал жалобу Зеленского на МВФ, заявив, что у Киева большие проблемы.

Президент Украины заявил о том, что Международный валютный фонд (МВФ) относится к его государству также, как к другим странам, а это, по мнению политика, несправедливо. Зеленский подчеркивает, что Украина находится в состоянии войны, а потому к ней нельзя предъявлять общие требования.

«Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. У нас есть усложненность, потому что идет война», — пояснил политик.

Этим Зеленский объясняет, что страна тратит деньги сперва на безопасность, а потом уже на нужды экономики. По словам Колесниченко, за пользование кредитами Украине предстоит заплатить существенно больше, чем получить по предполагаемому траншу, а кроме того МВФ требует личного контроля над украинским правосудием и работой антикоррупционных органов.

«Запад желает их контролировать, а Украина не хочет с этим соглашаться», — резюмировал эксперт.

Кроме того, МВФ потребовал предоставить отчет о состоянии так называемого антиковидного фонда в размере 66 млрд гривен, который начали разворовывать или использовать для других нужд государственного бюджета. Вадим Колесниченко также вспомнил еще одно требование к властям Украины — снять с населения ограничение цены на газ и электроэнергию. По мнению спикера, это является настоящим «ударом под дых» для Киева.

«Зеленский не хочет входить в конфликт с населением, ему еще избираться. А как связаны война и требования МВФ, совершенно не понятно», — заключил Колесниченко.

Меж тем, политолог Юрий Кот заявил, что США поощряют коррупцию на Украине и объяснил, для чего они это делают. Эксперт уверен, что так Вашингтон хочет добиться лучшей управляемости.