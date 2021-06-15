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Сенатор Цеков оценил «смешной закон» Украины о налогах для крымчан

Политика
Сенатор Цеков оценил «смешной закон» Украины о налогах для крымчан
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 15 июня. Украинский законопроект о налогообложении для жителей Крыма является алогичным и смешным, уверен член Совфеда от региона Сергей Цеков.

Сенатор отреагировал на новый законопроект в Верховной раде. Авторы инициативы предложили отменить свободную экономическую зону в Крыму. Если документ примут, крымчан обяжут платить налоги украинскому правительству наравне с гражданами страны, передает «Общественная служба новостей». Законопроект планируют принять до начала саммита «Крымская платформа», который состоится в августе. Цеков раскритиковал документ.

«Нет никаких оснований, чтобы граждане России платили налоги Украине. Если этот закон примут, то это будет наказание для тех граждан Украины, которые проживают на территории Украины, но ведут деятельность в Крыму. То есть это просто алогичный и смешной закон», — подчеркнул член Совфеда.

Ранее официальный Киев предложил «обменять» Крым на запуск трубопровода «Северный поток — 2». В Германии инициативу Украины назвали чушью и чистым популизмом.

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украина крым цеков
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